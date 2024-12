Il Napoli batte il Torino grazie a un gol dell'onnipresente Scott McTominay e si conferma al primo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte continua a vincere dimostrando grinta, solidità e spirito di sacrificio ma mettendo in campo anche - come sottolinea l'allenatore - una bella idea di calcio. L'analisi e il commento di Francesco Modugno per Sky Sport Insider