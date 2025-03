Con Inter, Napoli e Atalanta a contendersi lo scudetto, resta un solo posto a disposizione per la prossima Champions League. Le squadre in lotta per il quarto posto sono ben sei: Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan (rigorosamente in ordine di classifica). Chi riuscirà a conquistare l'Europa dei grandi? L'analisi di Maurizio Compagnoni per Sky Sport Insider