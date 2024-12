In cosa è cambiato Conte al Napoli

Che potesse riportare subito il Napoli a competere per lo scudetti, in tanti l'hanno pensato. Ma questo Antonio Conte ha dimostrato tanto coraggio, soprattutto nel voler cambiare la sua filosofia. È un allenatore sotto alcuni aspetti diverso rispetto a quello che abbiamo visto in passato: ma in cosa è cambiato? Ecco l'analisi tattica, punto per punto