Pulisic ko in Atalanta-Milan. L'americano, sicuramente tra i giocatori più in forma e tra i migliori della stagione rossonera, è stato costretto al cambio al 38' del primo tempo della partita di Bergamo. Questa la dinamica precedente alla sostituzione: lungo l'out di destra Pulisic è andato in contrasto con Pasalic, che lo ha colpito sulla gamba; l'americano è anche scivolato sul terreno e, a terra, si è toccato immediatamente la gamba sinistra. Immediate le cure; la corsa, però, non era fluida e l'americano è così stato costretto ad alzare bandiera bianca. Pulisic è uscito sofferente, ma comunque camminando sulle proprie gambe, lasciando spazio a Loftus-Cheek. Si tratta di un indurimento al polpaccio sinistro.