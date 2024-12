Due su due contro il Napoli nel giro di pochi giorni, vetta distante 3 punti e riscatto dopo l'ultimo ko a Parma. La Lazio si rialza anche in campionato e sbanca il 'Maradona' con la rete di Isaksen nel quarto d'ora finale. Una vittoria che rende colmo di gioia Marco Baroni: "Mi unisco insieme allo staff e alla società al cordoglio per la famiglia Rosci (i gemelli Flavio e Francesco, tifosissimi della Lazio, venuti recentemente a mancare ndr) - ha esordito l'allenatore biancoceleste dopo il match -. Siamo contenti per la partita, giocata bene come volevamo. Per noi sono degli esami, vogliamo avversari difficili per alzare il nostro livello, per essere sempre più competitivi. Complimenti a tutta la squadra, a chi è partito dall'inizio e chi è entrato dopo. Questi ragazzi da subito ci hanno dato una grande disponibilità. È un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, queste partite ci alzano il livello ma la prima sfida è con noi, per dimostrare di essere al livello. La classifica parla chiaro, queste sono squadre forti, costruire per vincere, noi vogliamo ben figurare attraverso il bel gioco, perché questa squadra sa far questo. Abbiamo fatto bene, tranne gli ultimi 15 minuti del primo tempo dove ci siamo innervositi troppo, siamo usciti dalla partita e il Napoli è stato un po' più pericoloso. Noi lavoriamo per crescere in settimana e durante queste partite. Adesso voglio che la squadra mantenga l'umiltà, stiamo facendo bene ma questo è un percorso lungo. Un percorso di tanto lavoro, tanto sacrificio e tanta umiltà. Obiettivi? Il nostro obiettivo è migliorare nel lavoro, queste sono le partite che ci danno spessore, poi vedremo. Io so che è una squadra forte, che gioca, però so benissimo che dobbiamo rimanere attaccati al lavoro perché si fa fatica a salire e poi ci vuole un attimo a scendere. Conosco bene il campionato e le squadre che stanno in testa, noi dobbiamo affrontarle con questo piglio di consapevolezza, personalità e poi vediamo sul campo".