Conte: "La strada è giusta, non sono deluso"

L'allenatore del Napoli commenta lucidamente la nuova sconfitta contro la Lazio dopo il ko in Coppa Italia: "Anche oggi abbiamo dimostrato che la strada è giusta. Ci sono degli inciampi e fa parte della crescita. Preferisco avere una squadra attiva e non remissiva, che prova a dominare la partita. Dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione e gli uomini con più qualità devono fare la differenza in tal senso"

Nonostante la seconda sconfitta in pochi giorni contro la Lazio, prima all'Olimpico e poi al Maradona che sono valse rispettivamente l'eliminazione dalla Coppa Italia e il sorpasso in classifica per mano dell'Atalanta, Antonio Conte non è allarmato al termine del match: "Penso che anche la gara di oggi abbia detto che la strada che stiamo facendo è quella giusta - dice - Nella nostra idea c'è di comandare la partita e creare situazioni per fare male all'avversario, c'è da migliorare sotto questo punto di vista, delle volte manca l'ultimo passaggio, ma ci stiamo lavorando, non sono dispiaciuto dalla prestazione, la gara è stata buona, con spirito e impegno contro una buona squadra, la Lazio non è una meteora ma un'ottima squadra che sta facendo bene, ma io non sono deluso o scontento, la strada è quella, è inevitabile che ci siano degli inciampi ma quello che voglio è vedere quello che c'è stato oggi, poi bisogna essere più qualitativi negli ultimi 30 metri".