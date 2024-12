Le pagelle ragionate della quindicesima giornata di Serie A

L'Atalanta batte il Milan e vola in testa al campionato approfitando dello stop del Napoli contro la Lazio. La Juventus pareggia in rimonta contro il Bologna, mentre l'Inter vince in casa contro il Parma. Alla Fiorentina 'basta' un gol di Cataldi (con dedica a Bove), la Roma ritrova i 3 punti e torna a respirare, l'Empoli continua a stupire