Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Grave infortunio in casa Empoli per Pietro Pellegri, attaccante classe 2001, costretto a uscire in avvio di partita al Bentegodi. Dopo 11 minuti dal fischio d’inizio, infatti, il centravanti in prestito dal Torino era rimasto a terra richiamando subito l’attenzione della panchina. Pellegri aveva chiesto il cambio lasciando spazio a Colombo nella partita vinta 4-1 dai compagni contro il Verona. La nota stonata è però proprio lo stop confermato dagli esami strumentali per il giocatore, che chiude in largo anticipo una stagione che lo stava vedendo protagonista. Undici presenze e tre gol consecutivi segnati a novembre contro Como, Lecce e Udinese prima del grave stop che rende obbligatoria l’operazione. Pellegri è il terzo giocatore dell’Empoli che subisce lo stesso infortunio in stagione dopo Saba Sazonov (anche lui in prestito dal Toro) e Nicolas Haas.