Il colonnello Valerij Vasil'evic Lobanovskij era una figura in grado di regalare l'eternità sportiva, come quei rari santoni della panchina che circondano di luce chiunque gli stia intorno. E così accadde con Andriy Shevchenko, il robot venuto dall'est per conquistare Milano, l'Italia, l'Europa e il mondo