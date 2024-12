Milan contestato alla cena per i 125 anni del club

Clima pesante intorno al Milan, che nella serata di lunedì 16 dicembre ha vissuto la cena nataliza organizzata per il 125° anniversario del club rossonero. All'arrivo dei giocatori circa 150 tifosi hanno proseguito la contestazione che si era vista sabato a San Siro in occasione della partita pareggiata contro il Genoa. Cori contro la proprietà e contro alcuni dei titolari come Leao e Theo Hernandez

Una contestazione pacifica ma decisa quella portata avanti da circa centocinquanta tifosi del Milan in occasione della cena nataliza organizzata per celebrare il 125° anniversario del club (a cui hanno partecipato anche diverse leggende del club rossonero). Cori e striscioni contro la proprietà e contro alcuni dei giocatori come Leao, Theo Hernandez e Calabria. Applausi e cori di incitamento invece per Reijnders, Pulisic, Maignan e Fofana. Indifferenza totale invece per Fonseca e gli altri. La dirigenza è passata da un'entrata secondaria. Fra gli striscioni esposti: "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all'altezza della nostra storia" e "Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà".