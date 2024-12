Le prove di spessore dei giallorossi in trasferta nel 2024 si possono riassumere nella già citata vittoria di San Siro col Milan e nel pareggio per 2-2, sempre in Europa League, di Leverkusen col Bayer. Un cammino tortuoso che non è stata una passeggiata neanche durante le precedenti gestioni con Mourinho e Fonseca, ma con numeri sicuramente migliori per l'attuale allenatore del Milan e grandi partite lontano dall'Olimpico. Nelle gare esterne in giallorosso lo Special One aveva raccolto 25 vittorie, 16 pareggi e 28 ko tra tutte le competizioni, con pochi exploit come il poker a Bergamo e la vittoria in casa dell'Inter. Il bilancio di Fonseca era, invece, di 23 successi, 9 pari e 20 sconfitte, con grandi soddisfazioni come nel successo di Amsterdam, dell'Allianz Stadium o di Firenze per citarne alcune.