I risultati positivi erano la miglior medicina per ritrovare un po' di serenità. E, nonostante qualche difficoltà nel gioco e un altro infortunio (di Leao) da mettere in conto, il Milan è riuscito a ottenerlo, battendo 1-0 il Verona. Ottavo clean sheet in stagione per i rossoneri e Fonseca ha analizzato così la gara: "Penso che nel primo tempo siamo andati un po' lenti - ha spiegato -, è vero che non abbiamo concesso niente all'Hellas però abbiamo avuto il 66% di possesso senza essere aggressivi nell'ultimo terzo di campo. Sbagliamo troppe decisioni, dipende un po' anche dalla fiducia dei giocatori, perché con tante palle vicino all'area del Verona dobbiamo fare meglio, essere più aggressivi. Ma senza tanti giocatori e visto il momento sono soddisfatto di questa vittoria, anche perché è meritata. In più è un'altra partita senza prendere gol, dobbiamo migliorare offensivamente ma dipende anche dal momento della squadra. I difensori centrali sono stati molto bravi, anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita, pure nell'auitare i difensori. È importante avere questa stabilità perché poi possiamo attaccare meglio. Ogni partita siamo più solidi difensivamente".