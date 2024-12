L'ufficialità è arrivata giusto in tempo per Natale: il fondo americano Presidio Investors sarà il nuovo proprietario del club per una cifra tra i 72 e i 75 milioni di euro. Maurizio Setti rimarrà nell'organigramma, occupando il ruolo di presidente. Grandi progetti per la squadra ma prima di tutto per lo stadio: il 'Bentegodi' verrà abbattuto, in accordo con l'amministrazione comunale al suo posto sorgerà un nuovo impianto da oltre 30mila posti con inaugurazione prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027