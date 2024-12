Ironia e profondità, l'esempio di G.P.O.

Il mondo del giornalismo piange la morte di Gian Paolo Ormezzano, storica firma torinese di Tuttosport (che diresse dal 1974 al 1978). Per anni è stato il giornalista sportivo più letto in Italia, anche grazie alle collaborazioni con Famiglia Cristiana e Il Giornalino, dove teneva una rubrica in cui raccontava la moviola attraverso l'illustrazione dei gol