Introduzione

Eccoci arrivati all'ultima giornata del 2024. Il menù è davvero succulento visto che ci sono almeno tre big match che potrebbero "spaccare" ulteriormente la classifica. Tra chi vuole risalire la classifica e chi vuol difendere le posizioni di testa la lotta si farà sempre più dura ma qualcuno dovrà scendere in campo senza attori protagonisti.

Chi recupera? Chi non ce la fa? Come cambieranno gli assetti? Sono le giuste quanto classiche domande che tifosi e fantallenatori si fanno a poche ore dall'inizio del turno. Tocca chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport per fare un po' di chiarezza. Dopo la minivacanza natalizia, le squadre sono tornate al lavoro e i dubbi non mancano. Ecco quindi la situazione dai 20 ritiri di Serie A: inizia il giro delle probabili formazioni in vista della 18^ giornata