Thiago Motta: "Meritavamo noi, dovevamo chiuderla"

Un Thiago Motta comunque soddisfatto nonostante la vittoria con la Fiorentina sia sfumata a soli 3' dalla fine: "Sono molto contento, l'idea è quella di continuare ad attaccare e non mettersi dietro e prendere gol - dice - Oggi era da vincere, dovevamo chiudere la partita. Non mi concentrerei sull'ingenuità difensiva, ma sul chiudere una partita, dobbiamo arrivare al terzo gol, lì possiamo gestire meglio". Secondo l'allenatore bianconero la sua squadra avrebbe meritato il successo: "Dietro abbiamo concesso poco, hanno tirato pochissimo secondo me, abbiamo meritato di più, ma alla fine conta il risultato. E il risultato dice che non siamo stati capaci di chiuderla. Abbiamo avuto tanti momenti buoni, per questo dico che la cosa giusta era chiuderla. Su questo dobbiamo concentrarci. In altre partite in cui siamo andati in vantaggio abbiamo segnato due gol, come col Manchester City, poi abbiamo gestito bene la fase difensiva".