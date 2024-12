Le pagelle di Napoli-Venezia 1-0

Il Napoli batte il Venezia 1-0 e aggancia l'Atalanta in vetta alla classifica. La partita si è sbloccata con Raspadori, subentrato dalla panchina ed MVP del match. Grande prestazione di Stankovic, in grado di parare un rigore a Lukaku (6). Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Antonio Nucera

NAPOLI-VENEZIA 1-0: GLI HIGHLIGHTS