Sfida salvezza al Sinigaglia. Fabregas sceglie Cutrone come centravanti, supportato da Strefezza, Nico Paz e Fadera. In panchina Belotti. Nel Lecce torna Gallo in difesa, a centrocampo c'è Pierret. Davanti ancora il tridente Pierotti-Krstovic-Morente. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30