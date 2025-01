Termina in parità a San Siro dopo la vittoria in Supercoppa, un punto per Sergio Conceiçao all'esordio in panchina in campionato: "Da quando sono allenatore, ho visto il peggior primo tempo di una mia squadra. Meglio nella ripresa, ma il Cagliari ha guadagnato troppo tempo... Mi aspettavo molto di più, ci è mancato ritmo e velocità. I problemi del Milan sono sia mentali che fisici, serve lavorare. Il calcio è semplice". E sulle sue 'regole': "Prendiamoci le nostre responsabilità"

Dopo la festa in Supercoppa, il Milan non accelera anche in campionato. Solo un pareggio a San Siro contro il Cagliari terzultimo in classifica, che strappa un punto dopo il botta e risposta in quattro minuti tra Morata e Zortea. Primo tempo poco brillante dei rossoneri, meglio nella ripresa col rimpianto di alcune chance non sfruttate. Al debutto in campionato sulla panchina del Milan, Sergio Conceiçao ha analizzato la partita della sua squadra: "Mi aspettavo di più sotto tutti i punti di vista. Da quando sono allenatore, da 13 anni, questo è stato il primo tempo peggiore che ho visto. Ci è mancato ritmo e vivacità. Il Cagliari giocava a protezione della porta e noi dovevamo trovare gli spazi anche se la profondità era poca. Non siamo stati né bravi né intelligenti sotto questo aspetto. Meglio nella ripresa con tanti tiri, ma loro hanno guadagnato un po' di tempo… Capisco la strategia dell’avversario, ma allora l’arbitro non può assegnare cinque minuti di recupero. In ogni caso noi dovevamo fare molto di più. I problemi del Milan sono sia mentali che fisici: serve lavorare per migliorare, dobbiamo uscirne insieme. Sono arrabbiato perché non abbiamo fatto quanto preparato, c’è da migliorare".