La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20.45 tra Napoli-Verona. Conte ritrova Politano che dovrebbe giocare a destra, mentre sono da monitorare le condizioni di Olivera. Ancora out Kvaratskhelia, sempre più sul mercato come confermato dall'allenatore azzurro in conferenza stampa. Nel Verona, Zanetti deve sostituire gli squalificati Tchatchoua e Serdar: pronti Lazovic e Belahyane. In attacco, Suslov sulla trequarti alle spalle del duo Sarr-Tengstedt

CONTE: "KVARA HA CHIESTO LA CESSIONE, SONO DELUSO"