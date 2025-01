"Roma è casa mia". Lorenzo Pellegrini non ha usato giri di parole per descrivere il suo presente e il suo futuro nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. "Questa per me è una società speciale, è casa mia. Non ci sarà mai un giorno in cui Pellegrini darà qualcosa in meno per la Roma. Al di là di ciò che si dice su di me e su altri miei compagni, chi ci conosce sa che veniamo a Trigoria per fare il bene della Roma: che sia giocare, andare in panchina, anche lavorare per ritrovare il sorriso e poi rigiocare. L’impegno è sempre massimo, perché per me questa è una maglia molto speciale".