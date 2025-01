L'allenatore ha commentato il match vinto contro il Verona: "Stiamo crescendo, c'è più fiducia e più autostima". Poi su Kvara: "Non sono deluso dal giocatore o dal club ma da me stesso perché in 6 mesi non sono riuscito a incidere affinché qualcosa cambiasse". Sul mercato: "Non accetterei mai che Napoli venisse vista di passaggio per i calciatori, non si può sperare nel miracolo ogni anno"

Quinta vittoria consecutiva del Napoli che batte 2-0 il Verona e approfitta del pareggio dell'Atalanta per portarsi a +4 dal secondo posto attualmente occupato dall'Inter. "Da quando siamo partiti quest'estate c'è stato sicuramente un cambiamento, ho cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra". Ha dichiarato Antonio Conte a Dazn dopo la partita. "A pochi giorni dalla chiusura del mercato eravamo senza 3 giocatori che sono stati presi nell'ultima settimana di agosto. Eravamo improntati sul 3-4-2-1 perché erano le caratteristiche e il vestito più adatto a quella squadra. Poi con McTominay, Lukaku e Neres sono cambiate le situazioni , soprattutto con l'arrivo di Scott. Ci siamo vestiti con diversi abiti fino ad arrivare a questa soluzione che secondo me è quella ottimale. Ci stiamo lavorando e stiamo crescendo tanto. Vedo come si allenanano i ragazzi, alcune situazioni che proviamo che riescono sempre di più e questo è motivo di soddisfazione sia per me che per i ragazzi. Stiamo crescendo, c'è più fiducia, più autostima . La cosa che mi rende più felice in assoluto è vedere che tutta la rosa è coinvolta e nonostante alcune defezioni importanti chi viene chiamato in causa risponde sempre presente".

"Kvara? Dispiace perché è un giocatore forte"

Successivamente Conte torna sul tema Kvaratskhelia: l'allenatore, nella conferenza stampa di presentazione del match, aveva dichiarato che il georgiano ha chiesto di essere ceduto: "Mi preme sottolineare una cosa. Ho parlato di delusione non nei confronti del giocatore o del club, ma nei miei confronti perché in 6 mesi non sono riuscito a incidere affinché qualcosa cambiasse. Non è che Kvara o il club mi hanno deluso, non addosso responsabilità agli altri ma me le prendo sempre. Pensavo di poter incidere in maniera diversa, ma purtroppo mi sono reso conto che eravamo punto e a capo. Io non sono deluso di Kvara, ma della situazione perché non sono riuscito a incidere. Credo che un allenatore di un certo livello debba aiutare il club a prendere delle decisioni e il direttore sportivo sui calciatori da prendere. Mi sento deluso quando mi rendo conto di non essere incisivo, come non lo sono stato in questo caso. Senza nulla togliere a Khvicha che è un bravissimo ragazzo e poi ognuno deve decidere il proprio destino, così come il club deve prendere le sue decisioni. Magari sono stato anche un po' presuntuoso perché pensavo di poter incidere in maniera un po' più importante. È un peccato perché stiamo parlando di un giocatore forte e importante, però bisogna anche capire qual è la realtà dei fatti. Detto questo, Kvara a oggi è ancora un giocatore del Napoli. Poi ci sono dei passaggi da fare nell'eventualità in cui qualcuno volesse comprarlo, vediamo cosa accade. Voglio sottolineare la maturità di questo gruppo perché nonostante il mercato ha mantenuto alta la concentrazione e la voglia di vincere, ma non ho mai avuto dubbi su questo".