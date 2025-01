Concluso l'allenamento mattutino, in casa Juventus arrivano le prime notizie in merito ai giocatori infortunati: per Conceiçao ancora lavoro differenziato, dunque sarà out contro l’Atalanta, mentre lavoro in parte sul campo per Vlahovic. Intorno al serbo maggiore ottimismo, ma ancora nessuna certezza per Thiago Motta in vista del match di martedì contro l’Atalanta

