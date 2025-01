Como-Milan, le probabili formazioni

Como e Milan tornano in campo domani alle 18.30 per il recupero della 19^ slittato per la Supercoppa (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Fabregas recupera Nico Paz che non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina con il neo acquisto Diao titolare. Fuori Sergi Roberto, torna fra i convocati Perrone. Nel Milan due novità rispetto al Cagliari: Emerson Royal e soprattutto il ritorno di Bennacer dal 1'. Morata più di Abraham in attacco

