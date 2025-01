Domani sera a Bergamo Atalanta e Juventus si sfidano per il recupero della 19ª giornata di Serie A (match in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Gasperini ha perso Kossounou per infortunio ma dovrebbe avere comunque dal 1' Djimsiti: Retegui a disposizione. Motta non ha convocato Vlahovic e Conceiçao, torna Cambiaso dal 1'. Le probabili formazioni

