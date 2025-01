Inter-Bologna, le probabili formazioni

Mercoledì 15 gennaio l'Inter affronta il Bologna nel recupero della 19^ giornata. Due novità per Inzaghi rispetto a Venezia. La più importante è il ritorno di Thuram in attacco accanto a Lautaro Martinez. Rientra anche Dimarco a sinistra, a destra confermato Dumfries. Barella in campo con Zielinski e Asllani a completare il centrocampo. Nel Bologna Casale per lo squalificato Lucumi e Castro al posto di Dallinga. Anche Orsolini spinge per un posto da titolare a scapito di Ndoye

