Ora è ufficiale il cambio di proprietà dell’Hellas, che passa da Setti agli americani di Presidio Investors, che ha acquisito il 100% delle quote del club. Nel nuovo cda, il presidente Esecutivo sarà Italo Zanzi. Setti resta legato alla società col nuovo ruolo di Senior Advisor od Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del ds Sogliano. La prima partita ufficiale del nuovo corso sarà la sfida di domenica contro la Lazio, in diretta su Sky Sport GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

L'Hellas Verona ha una nuova proprietà, adesso è ufficiale. Come si legge nel comunicato pubblicato dal sito del club veronese “Presidio Investors, società di private equity con sede ad Austin,in Texas, e Maurizio Setti sono lieti di annunciare che Presidio ha acquisito il 100% della proprietà dell'Hellas Verona Football Club". Dopo tredici stagioni, dunque, si chiude la gestione di Setti, che resta comunque all'interno del club: "Maurizio Setti -prosegue il comunicato- resterà legato alla società con un nuovo ruolo, quello di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del Direttore Sportivo, Sean Sogliano". E nel nuovo Hellas, avrà un ruolo primario l'ex dirigente romanista Italo Zanzi: "Il Club sarà guidato da un Consiglio di Amministrazione altamente qualificato, in cui figura, nella veste di Presidente Esecutivo, Italo Zanzi, che ha ricoperto in passato la carica di CEO dell’AS Roma, quella di Managing Director di FOX Sports Asia e quella di Vice President della Major League Baseball". Fondata nel 2007, Presidio Investors è una società leader nel campo del private equity, che si lega ad aziende in crescita e di nicchia nei settori media ed entertainment, della tecnologia e dei servizi finanziari. Presidio Investors vanta una lunga storia di successi in Nord America e in Europa. La prima partita ufficiale del nuovo corso sarà la sfida di domenica alle 18 in casa contro la Lazio, in diretta su Sky Sport.

Ora è ufficiale: il Verona ha cambiato proprietà con l'acquisizione da parte degli americani di Presidio Investors del 100% delle quote. Anche il Genoa è stato appena comprato da un investitore straniero, l'imprenditore rumeno Sucu. E adesso i club del massimo campionato con una proprietà straniera sono più della metà: ecco il quadro completo tra A e B IL VERONA A PRESIDIO INVESTORS: L'UFFICIALITÀ E I DETTAGLI VERONA AI NUOVI PROPRIETARI TEXANI "Presidio Investors e Maurizio Setti sono lieti di annunciare che Presidio ha acquisito il 100% della proprietà dell' Hellas Verona Football Club" - è la nota ufficiale che conferma l'acquisizione

e sono lieti di annunciare che Presidio ha acquisito il 100% della proprietà dell' è la nota ufficiale che conferma l'acquisizione Il nuovo Presidente Esecutivo è Italo Zanzi, classe 1974, avvocato e dirigente sportivo statunitense, in passato CEO della Roma durante l'era Pallotta

Esecutivo è classe 1974, avvocato e dirigente sportivo statunitense, in passato CEO della Roma durante l'era Pallotta Maurizio Setti resterà in società col nuovo ruolo di Senior Advisor of Football Operations, supportando le attività dello staff sportivo e del ds Sean Sogliano Ecco tutti gli altri club italiani con proprietà straniera



ATALANTA (Serie A) Nel febbraio 2022 la famiglia Percassi ha ceduto il 55% delle quote de La Dea Srl, la sub-holding che detiene l’86% del capitale sociale dell’Atalanta, a un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Un passo importante per la società nerazzurra, che non perderà comunque la sua anima bergamasca rappresentata dalla famiglia Percassi BOLOGNA (Serie A) È il 2014 quando un gruppo di investitori nord-americani, rappresentati dall'imprenditore canadese Joey Saputo e dall'avvocato newyorkese Joe Tacopina, decidono di rilevare la proprietà rossoblù. Tacopina dura però poco in Emilia e decide di lasciare, acquisendo poi la Spal

Zanzi: “Rafforzamento in tutti gli ambiti” “È un immenso onore -le parole di Italo Zanzi, Presidente Esecutivo del Board dell’Hellas Verona riportate dal comunicato- unirmi all’Hellas Verona, un Club che incarna la passione e il patrimonio della città di Verona. Saremo impegnati a rispettare la ricca tradizione della società, lavorando al contempo al suo rafforzamento in tutti gli ambiti. Siamo pienamente consapevoli delle responsabilità che derivano dall'acquisizione del Club. Non vediamo l'ora di iniziare a dare il nostro supporto e lavorare al fianco dello staff, dei giocatori e dei tifosi dell'Hellas Verona, così come della città di Verona, per realizzare un piano di crescita che possa portare la società a essere sempre più competitiva e che sfrutti appieno il suo potenziale”.

Setti: “Nuovo capitolo e grande opportunità” “Ripensando a questi 13 anni da Presidente dell’Hellas Verona -le parole di Maurizio Setti, ex proprietario e nuovo Senior Advisor of Football Operations del club- sono tanti i ricordi per cui provo orgoglio ed emozione. Dalla prima promozione in Serie A, al mio primo anno, all’ultima salvezza della scorsa stagione, sono molti i momenti nei quali ho gioito per questi colori. Abbiamo raggiunto risultati, sia in campo sia fuori dal campo, che all’inizio sembravano inimmaginabili. Insieme abbiamo condiviso tanti momenti bellissimi, altri più complicati, ma con il lavoro e la passione di tante persone, che sono state con me in questo percorso, siamo riusciti a raggiungere traguardi che resteranno sempre nella storia di questo Club. Ora si apre un nuovo capitolo per la società e per la città di Verona. Sono certo che Presidio Investors rappresenterà una grande opportunità per l’Hellas Verona e che lavorerà instancabilmente dando il 100% per assicurare il miglior futuro possibile a questo Club. Infine, vorrei esprimere anche la mia soddisfazione di poter proseguire il mio rapporto con l’Hellas Verona attraverso un nuovo incarico. Mettendo a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni, mi auguro di continuare a raggiungere, insieme a Presidio, importanti risultati per la città e i suoi tifosi”. Leggi anche Verona, i retroscena del passaggio a Presidio