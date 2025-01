Le partite di Serie A di oggi

Oggi, sabato 18 gennaio, per la 21^ giornata di campionato sono alle 20.45, scendono in campo Atalanta e Napoli. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite e dove vederle

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT