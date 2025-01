Quasi 8 anni a Napoli (in due parentesi), altri 5 a Bergamo e tantissimi campioni comprati, come Hamsik e il Papu Gomez. Pierpaolo Marino è uno dei grandi doppi ex del big match della 21esima giornata. Nessun pronostico, solo tante emozioni e tanti bei ricordi. In attesa di una nuova sfida da affrontare dietro la scrivania. E sulla cessione di Kvaratskhelia solo complimenti alla società. L'intervista in esclusiva per Sky Sport Insider