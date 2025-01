La 'rivalsa' a distanza con Big Rom: Lautaro - che con il gol contro l'Empoli ha raggiunto Icardi al 2° posto dei marcatori stranieri nella storia dell'Inter (111 gol a testa) - è tornato diverso in questo 2025 e si vede. El Toro ora vuole continuare a scacciare indietro quel passato per vincere di nuovo lo scudetto, ma questa volta la Lu-La lotta per un posto solo...