Le probabili formazioni di Como-Atalanta

Sabato 25 gennaio il Como ospite l'Atalanta alle 15, i nerazzurri sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato nel 2025. In difesa Fabregas sostituisce lo squalificato Goldaniga con Moreno, restano vivi due ballottaggi: Engelhardt-Iovine e Strefezza-Nico Paz. Gasperini conferma Kolasinac in difesa, anche per via dell'assenza di Hien. In avanti torna titolare Lookman al posto di De Ketelaere, il nigeriano era partito dalla panchina nel match di Champions League vinto 5-0 contro lo Sturm Graz