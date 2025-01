Brescianini crossa, Retegui segna. Così l'Atalanta batte 2-1 il Como in rimonta e ritrova il successo in campionato, il primo nel 2025. Primo tempo di sofferenza per gli ospiti, con il match sbloccato alla mezz'ora da un bellissimo sinistro di Nico Paz. Gasperini rivoluziona la squadra nella ripresa: dei quattro cambi il più decisivo è Brescianini, che scappa a sinistra e offre i due assist all'azzurro, sempre perfetto in area. Nel finale reti annullate a Cutrone e De Ketelaere

