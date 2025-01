Dove vedere Empoli-Bologna

La partita Empoli-Bologna, valida per la 22^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 25 gennaio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara; commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Francesco Cosatti e Vanessa Leonardi. Dalle ore 20 appuntamento da non perdere con ' L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta.

I numeri di Empoli e Bologna

La prossima sarà la 22ª sfida tra Empoli e Bologna in Serie A: il bilancio è di otto pareggi, sette vittorie azzurre e sei successi rossoblù. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite contro l’Empoli in Serie A (2V, 1N) e solo nelle prime sette sfide in assoluto tra le due formazioni nel torneo i rossoblù hanno evitato la sconfitta per una serie più lunga di gare contro questa avversaria (3V, 4N). Tra le squadre affrontate più di cinque volte in casa in Serie A, il Bologna è quella contro cui l’Empoli vanta la percentuale di sconfitta più bassa davanti al proprio pubblico: 10%, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in 10 confronti interni contro i rossoblù nel torneo, anche se l’unica sconfitta è arrivata proprio nella più recente di queste sfide (0-1 il 15 marzo scorso, con gol di Fabbian al 90+4’). L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N), tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle precedenti 19 gare disputate in massima serie (5V, 9N). Nel periodo – dalla 16ª giornata in avanti – la formazione toscana è quella che ha conquistato meno punti nel massimo campionato italiano: solo uno. L’Empoli ha perso ciascuna delle ultime tre partite casalinghe giocate in Serie A e potrebbe registrare quattro sconfitte di fila davanti al proprio pubblico in un singolo massimo campionato per la prima volta nella sua storia. Grazie al 3-1 sul Monza nell’ultimo turno, il Bologna ha stabilito il proprio record di punti dopo le prime 20 gare stagionali in Serie A dal 1994/95 in avanti: 33, uno in più rispetto allo scorso campionato a questo punto del torneo. Considerando i tre punti a vittoria da sempre, l’ultima volta in cui i rossoblù avevano superato questa soglia dopo le prime 21 partite in una singola edizione di massima serie risale al 1966/67, quando i falsinei chiusero la stagione in terza posizione.