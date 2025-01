Scontro diretto domenica alle 20.45 all'Olimpico, dove Baroni perde Nuno Tavares e lo sostituisce con Pellegrini. Ballottaggio Hysaj-Marusic, davanti spazio ai titolarissimi. Qualche dubbio per Palladino: Colpani non al meglio come Cataldi. In attacco si rivede Beltran con Gudmundsson e Folorunsho alle spalle di Kean

