Il Milan apre la domenica di serie A ospitando il Parma. Sergio Conceiçao perde Emerson Royal per infortunio: Calabria è il favorito per sostituirlo, ma le sue condizioni restano da valutare. Le alternative sono Jimenez e Terracciano. Pulisic è pronto per tornare titolare in campionato, dopo lo spezzone di partita giocato in Champions con il Girona. Nel Parma tre dubbi di formazione per Pecchia. Bonny non convocato per la febbre: il nuovo acquisto Djuric favorito su Cancellieri

