Dopo 29 partite consecutive da titolare (18 in campionato, 7 in Champions League, una in Coppa Italia, due in Supercoppa Italiana), che ne fanno l’insostituibile del Milan, Youssouf Fofana si fermerà per una partita: il derby contro l’Inter di domenica prossima. Il centrocampista rossonero (che era diffidato) ha commesso un fallo ingenuo fermando una ripartenza di Mihaila al 43’ della sfida contro il Parma di San Siro. Ammonizione per lui e stop ora nel derby.