Una sconfitta che fa male. A Zagabria il Milan è uscito dalle prime 8 con il morale a pezzi. Risultati e gioco sono altalenanti, mentre il mercato potrebbe portare a delle partenze eccellenti, Morata e Tomori su tutti. Domenica l'Inter. Fofana out, Gabbia in forse, unica nota lieta la prima convocazione di Walker per dare una scossa al gruppo. Dal derby di Supercoppa a quello di campionato, 23 giorni dopo il 'Diavolo' è a un bivio: vincere per ridare un senso alla stagione o incassare un definitivo colpo di grazia