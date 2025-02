Lo scorso 21 gennaio il portiere del Napoli ha trovato due individui che stavano cercando di fare irruzione nel salone della sua abitazione. I ladri sono stati messi in fuga dalle urla di Meret che qualche istante più tardi ha chiamato le forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per lui e la sua famiglia ma solo un grande spavento

Attimi di paura per Alex Meret che lo scorso 21 gennaio ha trovato i ladri che stavano cercando di entrare all'interno di casa sua nella zona di Lucrino a Pozzuoli. Il portiere del Napoli stava rientrando in serata con la sua famiglia e, una volta varcato il cancello dell'abitazione, ha visto due individui che stavano cercando di fare irruzione nel salone. Meret ha iniziato a urlare ed è riuscito a mettere in fuga i ladri, successivamente ha chiamato le forze dell'ordine che hanno recuperato le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e hanno avviato le indagini. Fortunatamente il portiere e la sua famiglia non hanno riportato conseguenze fisiche ma solo un grande spavento.