Dove vedere Milan-Inter

La partita Milan-Inter , valida per la 23^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 2 febbraio alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Dalle 15.30 alle 17.55 appuntamento con 'Sunday Football'. I n studio: Leo Di Bello, Stefano Borghi, Lorenzo Minotti e, dalle 17, Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a 'Sky Calcio Club' con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Paolo Di Canio e Alessandro Costacurta. Tutte le news anche su Sky Sport 24 e su skysport.it.

I numeri di Milan e Inter

Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di Milano contro l’Inter considerando tutte le competizioni, tanti successi quanti nei 13 precedenti (2N, 9P); i rossoneri potrebbero trovare tre successi consecutivi contro i nerazzurri per la prima volta dal 2011, con Massimiliano Allegri in panchina. L’Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan Serie A (70), oltre ad essere la formazione che ha segnato più reti contro i rossoneri nella competizione (259); dall’altra parte, i nerazzurri hanno pareggiato più gare contro il Milan rispetto a quanto fatto contro qualsiasi altra avversaria nel torneo (56). Il bilancio tra Inter e Milan negli ultimi sette derby in Serie A (cioè da quando Simone Inzaghi è allenatore dei nerazzurri) è in perfetto equilibrio, con tre successi per parte e un pareggio; in questo parziale i rossoneri hanno sempre subito gol nel corso del primo tempo e in generale l’ultima volta che i nerazzurri non sono andati a segno prima dell’intervallo risale al febbraio 2020. L’Inter ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime sette gare fuori casa in campionato, registrando un punteggio aggregato di 23-0; solo il Milan (otto tra novembre 1993 e marzo 1994) è riuscito a ottenere più clean sheet di fila in trasferta in tutta la storia della Serie A.

Considerando gli scontri diretti tra le prime otto squadre attualmente in classifica, il Milan è la formazione che ha ottenuto meno punti in questa Serie A, appena cinque (1V, 2N, 4P) tuttavia, il suo successo contro queste avversarie è arrivato proprio contro l’Inter, nel girone d’andata. L’Inter ha realizzato 55 gol in questo campionato: le uniche occasioni in cui i nerazzurri hanno fatto meglio dopo le prime 22 gare in una stagione di Serie A sono state nel 1949/50 (64), nel 1950/51 (59) e nel 1960/61 (56).