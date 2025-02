Dove vedere Roma-Napoli

La partita Roma-Napoli della 23^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro la Roma (6V, 3N) – l’unico successo giallorosso nel parziale è arrivato il 23 dicembre 2023, per 2-0 (reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku). Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi contro il Napoli in Serie A, la Roma ha vinto solo due delle ultime otto partite casalinghe contro i partenopei nel torneo, senza inoltre trovare la rete in tre delle quattro più recenti. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare di campionato (4V, 2N), dopo che aveva perso sette delle nove precedenti (2V) – inoltre, dopo i successi contro Genoa e Udinese, può vincere tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024, con Daniele De Rossi in panchina. Il Napoli viene da una striscia di sette successi consecutivi in Serie A e nella sua storia nella competizione ha fatto meglio solo in sei occasioni, la più recente tra gennaio e febbraio 2023, quando arrivò a quota otto. Nonostante la Roma di Claudio Ranieri stia tentando in media meno tiri a partita in questa Serie A rispetto a quanto fatto tra Ivan Juric e Daniele De Rossi (12.1 v 15.3), con l'attuale tecnico sta segnando più gol in media a incontro (1.9 v 1.2); lo stesso vale per i tiri subiti: la squadra subisce in media di più (13 v 11.9), ma concede meno reti (1.1 v 1.4). Il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni in media per 90 minuti nella Serie A in corso in situazioni di parità: 15; inoltre, quella dei partenopei è la formazione che ha vinto più gare in cui è andata in vantaggio (17, su 18) e, insieme all’Atalanta, una delle due che hanno trovato più successi una volta sotto nel punteggio (quattro).