Derby Milano, ascolti al top su Sky

Ascolti al top per il derby di Milano nella Casa dello Sport di Sky. Milan-Inter, in onda dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K ha ottenuto 1 milione 581 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con il 9% di share TV e 2 milioni 276 mila spettatori unici**. Si tratta del secondo miglior ascolto stagionale su Sky per un match di Serie A dopo Inter-Juventus. Ottimo risultato anche per gli studi: il prepartita, con Sky Sunday Football in onda dalle 17, ha ottenuto 255 mila spettatori medi**; il post, in onda dalle 20 con l’Anteprima di Sky Calcio Club, ha ottenuto 478 mila spettatori medi**. Ottimi numeri anche su skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport: sul sito il derby ha ottenuto 164 mila Utenti Unici, 1 milione 300 mila pagine viste e 110 mila video views, mentre sono state 4.3 milioni le interazioni Social TV Audience.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go