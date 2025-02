Arbitri, le designazioni per la 24^giornata

Sono stati designati gli arbitri della 24^ giornata di Serie A, che scatta venerdì sera al Sinigaglia. Abisso per Como-Juve, Marinelli a Napoli e Inter-Fiorentina a La Penna

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 24^ giornata del campionato di Serie A. C'è Abisso per Como-Juventus, Pairetto arbitrerà Empoli-Milan. Marinelli a Napoli, per la sfida tra i padroni di casa e l'Udinese, La Penna dirigerà Inter-Fiorentina. Di seguito l'elenco completo.