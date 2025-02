Dove vedere Fiorentina-Inter

La partita Fiorentina-Inter, prosecuzione del match valido per la 14^ giornata di Serie A (partita disputata l'1 dicembre scorso prima di essere interrotta al 16' del primo tempo - sul risultato di 0-0 - per il malore occorso a Edoardo Bove), sarà trasmessa giovedì 6 febbraio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Matteo Barzaghi. Pre partita con 'Thursday Night Football' dalle ore 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport 251, post dalle ore 22.30.

I numeri di Fiorentina e Inter

A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A (5N, 8P); inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato, e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso). L’Inter ha vinto sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): dall’inizio della stagione 2020/21 nessuna squadra ha battuto più volte i viola nella massima serie rispetto ai nerazzurri (sei, al pari del Milan). L’Inter ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola. Nelle ultime 10 stagioni in Serie A, solo in quella 2015/16 (42) - chiusa poi in quinta posizione - la Fiorentina ha ottenuto più punti dopo 22 partite stagionali rispetto a quella in corso (39); in quel caso, la Viola vinse anche la 23° gara disputata.

Dopo una serie di sei gare senza successi (2N, 4P) la Fiorentina ha vinto le ultime due partite di Serie A; prima della serie negativa i viola avevano ottenuto otto successi consecutivi nella competizione. L’Inter è imbattuta da 17 partite di campionato, grazie a 13 vittorie e quattro pareggi; nel periodo, dal weekend del 28-29 settembre, solo altre tre squadre dei maggiori cinque campionati europei sono rimaste senza sconfitte (Liverpool, Bayer Leverkusen e PSG): nessuna di queste, però, ha ottenuto più successi dei nerazzurri (13, appunto, al pari dei Reds). L’Inter ha guadagnato 27 punti in trasferta e 24 in casa in questo campionato; solo l’Empoli (cinque) ha una differenza maggiore tra i punti conquistati fuori casa e in gare interne nella Serie A 2024/25 rispetto ai nerazzurri (tre, al pari dell’Hellas Verona).