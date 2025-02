Riparte dal minuto 17 la sfida tra Fiorentina e Inter, sospesa e poi rinviata per il malore occorso a Edoardo Bove. Palladino ha gli uomini contati (Gudmundsson out per tonsillite) e si schiera col 4-4-2: Dodô e Parisi sono gli esterni, Beltran affianca Kean. Inzaghi sceglie Frattesi e Carlos Augusto, in avanti confermata la coppia Lautaro-Thuram. Diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD