Belahyane, Ibrahimovic e Provstgaard si presentano

Giornata di presentazioni in casa Lazio. Il club biancoceleste ha dato spazio in conferenza stampa agli ultimi acquisti. Arijon Ibrahimovic, Reda Belahyane e Oliver Provstgaard Nielsen

"Quello che mi ha fatto scegliere la Lazio è stato il dialogo positivo con tutte le parti, ho avuto una buona sensazione quando mi è stato presentato il progetto e mi sono sentito subito a mio agio. Devo avere pazienza e, quando avrò l'opportunità, darò il massimo. Credo che impegnandomi avrò le mie possibilità, dipende tutto da me". Così Arijon Ibrahimovic, primo acquisto del mercato biancoceleste, si presenta in conferenza stampa. L'ex Bayern, poi, ammette che essere cresciuto in una squadra come quella tedesca "dà molta motivazione, ho imparato tanto e voglio raggiungere traguardi sempre più importanti". Infine un pensiero sulla sua posizione preferita, "quella di centrocampista. Ma darò il massimo per mostrare le mie qualità. Mi sono allenato molto in questo periodo, non ho avuto le possibilità che avrei voluto al Bayern; posso lavorare più intensamente e avere più presenze", conclude.

Provstgaard: "Un sogno essere qui" Giornata di presentazione anche per Provstgaard che apre dichiarando: "Per me è un sogno essere qui. Ho parlato con Isaksen, mi sta aiutando a muovere i primi passi qui a Roma. Mi sta aiutando a trovare una casa. Il calcio? Qui sicuramente è più fisico, tattico". Sull’allenatore Baroni: "Nel mio ruolo ci sono grandi giocatori, bravi e con esperienza. Oggi ho giocato con Gigot in squadra per esempio, mi ha fatto piacere". Sulla forma fisica e la scelta della Lazio: "Stavo lavorando sulla parte fisica già in Danimarca. Per essere completo devo lavorarci ancora tanto, non sono completo. Per me è una grande esperienza, sono molto felice. Sarà la mia prima volta. In futuro spero di essere un giocatore importate per la Lazio".