Kolo Muani: "Felice di questo inizio, è un sogno"

Con cinque gol in tre partite, l'attaccante acquistato dal PSG è diventato il nuovo trascinatore della Juventus. Kolo Muani ha deciso con una doppietta anche il match di Como: "E' un sogno per me, sono molto felice per questo inizio, per me è veramente importante giocare sempre per vincere, siamo molto felici per essere riusciti a battere il Como"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE