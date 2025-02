Introduzione

Le porte del mercato si sono chiuse e da adesso non si può più cambiare. Chi doveva rafforzarsi ha comprato, chi doveva sostituire infortunati ha coperto i buchi. Di nomi nuovi ce ne sono davvero tanti e non parliamo, come magari successo nelle ultime sessioni, di prestiti con protagoniste solo le medio-piccole. Sono stati spesi, in molti casi, un bel po' di soldi, animando non poco le varie aste di riparazione. E' chiaro che adesso la voglia di "sapere" è tanta



E' forse uno dei turni più complicati per la squadra degli inviati di Sky Sport che però raccoglie come sempre la sfida. Chi riposa? Chi dei nuovi è pronto? Chi non verrà rischiato? I rebus sono tanti e non tutti di facile soluzione. Il team è già al lavoro e le notizie non tardano ad arrivare. Ecco quindi la fotografia relativa alle probabili formazioni della 24^ giornata di Serie A