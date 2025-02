Conte LIVE: "Voglio aiutare il Napoli a crescere"

Buongiorno come sta? Può trovare spazio domani?

"Sta migliorando in maniera importante, in questo momento però Jesus è a un livello superiore. Inizierà Jesus domani, Buongiorno verrà in panchina. Billing è un ragazzo serio, sta entrando nella metodologia. Sta bene e sta lavorando. Infine Okafor, non ha una condizione fisica ottimale. Ha iniziato a lavorare in maniera importante, verrà in panchina. Ha un minutaggio limitato"