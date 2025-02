Dimarco non in gruppo: non ha smaltito l'influenza

L'Inter si prepara per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Tutti in gruppo, tranne Dimarco (a causa di un'influenza) e Correa che domani dovrebbe tornare parzialmente a lavorare con la squadra. L'Inter tornerà ad allenarsi domenica mattina. Non ci sarà il ritiro: giocatori e staff si ritroveranno ad Appiano lunedì mattina

