Dove vedere Torino-Genoa

La partita Torino-Genoa, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 8 febbraio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Paolo Aghemo e Marco Nosotti. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Fabio Quagliarella.

I numeri di Torino e Genoa

Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Genoa in Serie A (8V, 4N): l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 18 marzo 2022 al Ferraris.

Dopo lo 0-0 nel match d’andata dello scorso 7 dicembre, Torino e Genoa potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la terza volta nella loro storia: in precedenza era successo nel 2012/13 e nel 1982/83. Il Torino ha perso solo una delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (26V, 13N): 2-3 il 24 maggio 2009 con doppietta di Diego Milito e rete di Rubén Olivera per il Grifone con Gian Piero Gasperini allenatore. Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare di campionato (1V, 5N) e non registra almeno sette match consecutivi senza sconfitta in Serie A dal periodo tra marzo e maggio 2019 (otto in quel caso con Walter Mazzarri alla guida tecnica). Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24) nessuna squadra ha registrato più clean sheets casalinghi del Torino nei maggiori cinque campionati europei: 17 su 30 gare interne, al pari del Real Madrid (in 29 match). Grande equilibrio nelle ultime nove partite del Genoa in Serie A: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per il Grifone, con otto gol fatti e otto reti subite. Il Torino è la squadra che ha mandato in gol più giocatori di nazionalità diversa (12) in questa Serie A; considerando i maggiori cinque campionati europei solo il Monaco (13) ne conta di più dei granata (a pari merito con il Brighton).